اتخذ القرار النهائي: أنتوني كوريا يغادر تيلستار ويوقع عقدًا لمدة ثلاث مواسم

أعلن ناديي أوتريخت وتيلستار بعد ظهر يوم الاثنين عبر قنواتهما الرسمية أن أنتوني كوريا سيتولى رسمياً منصب المدرب الرئيسي لنادي أوتريخت.

كان انتقال كوريا إلى مدينة دومستاد متوقعًا منذ فترة، حيث أوردت صحيفة دي تيليغراف يوم السبت المبلغ المحدد الذي سيدفعه أوتريخت مقابل المدرب.

وذكرت الصحيفة أن قيمة الصفقة تبلغ 700 ألف يورو، وهو مبلغ قياسي كبير بالنسبة لتيلستار، حيث كان الرقم القياسي السابق 375 ألف يورو لبيع لاعب من فريق "الأسود البيضاء".

وتشير الصحيفة أيضًا إلى أن كوريا سيصطحب مساعديه جيرتجان تاميروس وروبرت ميشيلسن إلى أوتريخت. وقد وقع المدرب عقدًا لمدة ثلاث سنوات.



