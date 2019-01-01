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اتحاد جدة يوجه الشكر للزقعان

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الزقعان

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

وجه نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة لؤي الناظر، الشكر للاعب علي الزقعان، على ما قدمه للنادي خلال الفترة الأخيرة.

ووقع الزقعان على مخالصة مالية مع اتحاد جدة السعودي اليوم، بعد الوصول لحل ودي بين الطرفين لإنهاء مسيرته مع العميد.

وأصدر اتحاد جدة السعودي بيانًا يوجه فيه الشكر للاعب لما قدمه للنادي في الفترة الأخيرة، وقطع فترة إعارته وعودته لناديه الفتح.

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وجاء البيان عبر حساب الاتحاد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي اليوم انتهاء علاقة النادي رسميًا باللاعب علي الزقعان، بعد أن تم إجراء مخالصة مالية معه لإنهاء إعارته للنادي وبالتالي عودته لنادي الفتح".

وأضاف: "وقدم مجلس الإدارة الشكر للاعب على جهوده وتعاونه مع زملائه لخدمة الفريق متمنيًا له التوفيق في مستقبله الرياضي".

ويسعى اتحاد جدة السعودي في الوقت الحالي لتدعيم صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم، للخروج من دائرة الهبوط.

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