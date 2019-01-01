اتحاد جدة يكرم إسماعيل مطر خلال مواجهة الوحدة

مطر يجلس على مقاعد البدلاء بالمباراة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام لؤي ناظر؛ رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، باستغلال تواجد الوحدة الإماراتي بالمملكة السعودية، لتكريم قائده إسماعيل مطر.

العميد يلاقي العنابي حاليًا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وقام ناظر بإهداء مطر درعًا تذكاريًا، تكريمًا له على ما قدمه من عطاء طوال مشواره الكروي داخل الملعب وخارجه، متمنيًا له مزيد التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية والخاصة.

يذكر أن كلا الفريقين يحتاج للفوز في هذه المباراة، لحسم صدارة جدول المجموعة الثانية، حيث يتصدر الوحدة برصيد 12 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين عن العميد، لكنهما تأهلا سويًا إلى الدور المقبل.

وكان لقاء الذهاب بينهما قد انتهى بفوز الفريق الإماراتي برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد آل نهيان.