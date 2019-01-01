اتحاد جدة يعلن طرح تذاكر مواجهة الفتح بسعر رمزي

الموسم قارب على الانتهاء والعميد فلت من شبح الهبوط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة اتحاد جدة السعودي برئاسة لؤي ناظر، مكافأة الجماهير على دعمهم المتواصل للعميد طوال الموسم الجاري، رغم الظروف القاسية التي مر بها.

العميد يلاقي الفتح في 11 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وأصدر الاتحاد بيانًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيه: "تقديرًا للدور البارز والدعم اللامحدود من جماهير الاتحاد الوفية لمؤازرة فريقها الكروي في أحد أصعب المواسم التي مرت عليه عبر تاريخه الطويل، قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر طرح تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام فريق الفتح في الجولة ما قبل الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - والأخيرة على ملعب الجوهرة في الدوري هذا الموسم - برسم رمزي للدرجة الوحدة بقيمة 5 ريالات فقط".

الاتحاد يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، جمعها من 8 انتصارات، و7 تعادلات، و13 هزيمة.

وهرب العميد من شبح الهبوط الذي كان يطارده منذ بداية الموسم، حيث ظل متذيلًا جدول الترتيب لعدة جولات، إلا أن نتائجه تحسنت بعد التعاقد مع التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني الحالي.