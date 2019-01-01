فواز القرني: طوينا صفحة الماضي ونأمل في بداية قوية بآسيا

حارس الاتحاد يتمنى بداية قوية لفريقه بالموسم الجديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب فواز القرني؛ حارس مرمى اتحاد جدة السعودي، عن تمنيه أن يبدأ فريقه الموسم الجديد بداية مختلفة عن سابقه، الذي عانى به العميد كثيرًا، موضحًا أن البداية ستكون بمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني.

العميد يلاقي الفريق الإيراني غدًا الإثنين، على ملعب آل مكتوم بالإمارات، ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، على أن يقام لقاء الإياب في 12 من الشهر الجاري، باستاد حمد الكبير في العاصمة القطرية "الدوحة".

وقال القرني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم الأحد: "طوينا صفحة الموسم الماضي، طموحنا كبير حاليًا في البطولة الآسيوية واستعدينا على أكمل وجه، نأمل أن تكون بدايتنا قوية وموفقة للموسم الجديد".

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وأضاف: "نسعى بقدر الإمكان لدخول اللاعبين الجدد في أجواء الفريق، لتحقيق الانسجام والفائدة القصوى من تواجدهم معنا".

يذكر أن النمور صعدوا لدور الـ16 بعدما احتلوا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في اثنين، والهزيمة في واحدة.

أما الفريق الإيراني فتأهل أول المجموعة الأولى بـ12 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.