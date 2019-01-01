بعد هروب سانوجو - الاتحاد يدرس مخالصة البرازيلي جوناس

الاتحاد سيخالص جوناس دي سوزا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

تدرس إدارة نادي اتحاد جدة، توقيع مخالصة مالية مع البرازيلي جوناس دي سوزا، لاعب وسط الفريق الذهبي، وذلك بتفعيل الشرط الجزائي في عقده.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد ستقوم باستغلال الشرط الجزائي الموجود في عقده، وهو قيمة رواتب 6 أشهر.

كما أكدت نفس الصحيفة على أن خلو عقد الإيفواري سيكو سانوجو، لاعب وسط الفريق من الشرط الجزائي، وارتفاع رواتبه، تسبب في عدم إنهاء الإدارة عقده، الذي قام بفسخه منذ يومين.

الاتحاد يلجأ للحل الودي في أزمة سانوجو

قرار تسجيل الثنائي سانوجو وسوزا في قائمة الاستثمار جاء بناءً على طلب من التشيلي جوزيه سييرا، المدير الفني لفريق الاتحاد.

الاتحاد أبلغ سانوجو بوضعه على قائمة الاستثمار وحاول تسويقه، ولكن لم يتلق مسؤولي العميد عروضًا له، حيث يتبقى فقط من رواتبه المتأخرة راتب شهر أغسطس الذي لم يحصل عليه.

المحامي التونسي علي عباس، أكد على أحقية أي لاعب يتم نقله إلى قائمة الاستثمار دون موافقة خطية منه، في إنهاء عقده، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يحظر حرمان أي لاعب من المشاركة في المباريات.