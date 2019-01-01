رئيس الاتحاد للاعبيه: مكافآت التأهل تنتظركم واحذروا من ذوب آهن

أنمار الحائلي يحفز لاعبي الاتحاد قبل مواجهة ذوب آهن

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يستعد فريق نادي الاتحاد، لمواجهة فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، في دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

بعثة الاتحاد كانت قد غادرت مساء يوم السبت على متن طائرة خاصة، من أجل مواجهة ذوب آهن، في إياب دور الثمن نهائي بالبطولة القارية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد، طلب من لاعبي فريقه تحقيق الفوز، وعدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب.

أنمار الحائلي شدد على أن الخصم لا يستهان به، ولكنه يثق في لاعبي الاتحاد كل الثقة، من أجل تحقيق الفوز والحصول على بطاقة التأهل.

رئيس الاتحاد قال للاعبي فريقه: "تنتظركم مكافأة الفوز والتأهل إلى دور الـ8، وسيتم صرفها لكم في غرفة خلع الملابس، بعد المباراة مباشرة".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الاتحاد على الفريق الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب زعبيل بدولة الإمارات.