الاتحاد يتفق مع جوناس على إجراء مخالصة مالية

الاتحاد يتخذ قرارًا برحيل جوناس عن الفريق.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

توصلت إدارة نادي الاتحاد، إلى اتفاق مع البرازيلي جوناس دي سوزا، لاعب وسط الفريق، على إجراء مخالصة مالية، تمهيدًا لرحيله عن الفريق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الاتحاد اتفق مع جوناس أيضًا على وجود خيار مشاركته في بطولة الرديف، حال تم اعتمادها من اتحاد الكرة السعودي.

إدارة الاتحاد كانت وضعت جوناس على قائمة الاستثمار، بعدما أبدى التشيلي لويس سييرا، المدير الفني للفريق، عدم رغبته في استمراره مع العميد بعد بداية الموسم.

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ويرتبط الاتحاد مع جوناس بعقد، حيث يبلغ الشرط الجزائي على النادي في حال فسخ العقد من طرفه، منح اللاعب رواتب 6 أشهر مقبلة.

تصرف الاتحاد بوضع جوناس دي سوزا على قائمة الاستثمار دون موافقته خطية، يقوي موقف اللاعب في مسألة فسخ التعاقد.