اتحاد جدة الأقوى هجومًا في دوري أبطال آسيا

الفريق ضمن التواجد في ربع النهائي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح اتحاد جدة في التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا بعد تخطيه ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة إجمالية 6-4.

وفاز الفريق السعودي ذهابًا في الإمارات 2-1 وإيابًا في قطر 4-3، مما رفع رصيده من الأهداف في البطولة إلى 19 هدفًا.

علي سعيد الكعبي يُهنئ الاتحاد وينتقد "الـ99" عامًا

وبأهدافه الـ19 يتربع الاتحاد على عرش الفرق الأقوى هجومًا في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وقد أحرز 13 أهداف في دور المجموعات و6 في ثمن النهائي.

وأحرز نجمه رومارينيو هدفين في مباراة الأمس مما يضعه على رأس هدافي الفريق بـ5 أهداف متخطيًا فهد المولد صاحب الـ4 أهداف والغائب عن المراحل الإقصائية بسبب الإيقاف.

ويُعد انتصار النمور على الريان القطري في دور المجموعات بنتيجة 5-1 هو الأكبر له في البطولة.

وسيواجه الاتحاد في دور الـ8 الفائز من الهلال والأهلي في مواجهة سعودية خالصة أخرى في دوري أبطال آسيا.

يُذكر أن ربع النهائي هذا الموسم سيشهد تواجد 3 فرق سعودية للمرة الأولى منذ عام 2012، ووقتها تأهل الأهلي لنهائي البطولة وخسره أمام أولسن هونداي الياباني 3-0.