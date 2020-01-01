أخبار اتحاد جدة | اعتقال بريجوفيتش وحسم مستقبل الأحمدي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 4 إبريل

تصدرت أزمة أهلي جدة المالية عناوين الأخبار الخاصة بالفريق السعودي خاصة ملف الأجانب ومطالبة البعض بالرحيل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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كاريلي يحسم مصير كريم الأحمدي

أفادت مصادر صحفية أن البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لاتحاد جدة سيحسم مستقبل الثلاثي كريم الأحمدي وعساف القرني وعمار الدحيم خلال تقرير سيُقدمه لإدارة النادي فور استئناف النشاط الكروي.

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