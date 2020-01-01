أخبار اتحاد جدة | منافسة رباعية على رعاية العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 6 إبريل

مازالت خطط اتحاد جدة للموسم القادم خاصة فيما يخص اللاعبين القادمين والراحلين تتصدر عناوين الأخبار الخاصة بالفريق.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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تقارير: الاتحاد يخطط للاستغناء عن عدد من لاعبيه المحليين

اقتربت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، من اتخاذ قرارًا بالاستغناء عن بعض اللاعبين المحليين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف إعادة بناء الفريق من جديد. التفاصيل هنا

حسين عبد الغني: عودة الاتحاد لصالح الأهلي، وهذا اقتراحي لاستئناف الدوري السعودي

مدافع الأهلي المخضرم أكد ثقته في عودة الاتحاد من جديد وخروجه من الأزمة التي يُعاني منها منذ موسمين. التفاصيل هنا

منافسة رباعية على رعاية الاتحاد

أزمة الاتحاد الحالية وابتعاده عن المنافسة لا تمنع حقيقة أنه اسم جذاب للشركات التجارية، إذ كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تنافس 4 شركات بينهم 2 سعوديتين في رعاية العميد، وتُفاضل الإدارة الاتحادية بينهم حاليًا لاختيار الأفضل.

أحمد بهجة: الاتحاد هو فريقي المفضل في السعودية

قال المهاجم المغربي الذي لعب لأندية الهلال والنصر والاتحاد أن العميد هو فريقه المفضل في السعودية وأنه ارتاح كثيرًا وكان سعيدًا للغاية باللعب معه، وتمنى أن يعود صغيرًا ليلعب من جديد بقميص الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة أمام جماهير الفريق الرائعة والمساندة.

وقد اختار بهجة مباراة الاتحاد والهلال كأقوى مباراة في الدوري السعودي، وأشاد بالنجم أحمد خليل مؤكدًا أنه كان مساندًا له دومًا.