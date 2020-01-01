أخبار اتحاد جدة | اتجاه لفسخ عقد بريجوفيتش دون خسائر

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 7 إبريل

مازالت خطط اتحاد جدة للموسم القادم خاصة فيما يخص اللاعبين القادمين والراحلين تتصدر عناوين الأخبار الخاصة بالفريق.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 7 إبريل 2020 ...

طارق عبد الله ينتظر قرار كاريلي حول عودته للعب مع الاتحاد

ينتظر طارق عبد الله لاعب اتحاد جدة قرار المدرب فابيو كاريلي حول عودته للعب مع الفريق عقب خروجه من الحسابات بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

اللاعب السعودي كان قد أجرى عملية جراحية لإصلاح قطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي وغاب بعدها لمدة 6 أشهر، وقد لعب أمام الفيحاء في الدوري السعودي هذا الموسم لكنه غاب بعدها لعدم قناعة المدرب بمردوده الفني.

لاعب الاتحاد مشيدًا بالتعامل مع أزمة كورونا: النظام الأمني والصحي في السعودية رائع

أشاد ليوناردو جيل لاعب وسط اتحاد جدة بتعامل السعودية مع أزمة فيروس كورونا، واصفًا إياها بإحدى أفضل الدول في هذا الأمر، كما أبدى إعجابه الشديد بالنظامين الصحي والأمني في البلاد. التفاصيل هنا .

أغرب موقف بالدوري السعودي – لاعب يتلقى صفعة على وجهه من شقيقه بسبب "كارت أحمر"

قصة مثيرة جديدة من قصص الدوري السعودي، تعود أحداثها إلى موسم 1985-1986 ببطولة كأس الاتحاد السعودي، حيث أقيمت مباراة ديربي بين الأهلي والاتحاد، وهو اللقاء الذي أقيم بعد 6 سنوات من آخر انتصار للاتحاد على الأهلي، كانت بنتيجة 3-1. التفاصيل هنا .

الاتحاد يتجه لفسخ عقده بريجوفيتش

أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة الاتحاد تتجه لفسخ عقد المهاجم ألكساندر بريجوفيتش استغلالًا لبند يُتيح لها ذلك بعد اعتقاله وحجزه بواسطة السلطات الصربية لخرقه حظر التجوال المطبق في البلاد ضمن إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.