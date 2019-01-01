معسكر ثانٍ للاتحاد في أبو ظبي استعدادًا لدوري أبطال آسيا

الاتحاد سيُواجه ذوب آهن أصفهان في دور الـ16 من البطولة الآسيوية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وافق مجلس إدارة اتحاد جدة بقيادة أنمار الحائلي على إقامة معسكر ثانٍ للفريق في أبو ظبي عقب نهاية الأول في لندن.

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد استعداداته للموسم الجديد في الأول من يوليو القادم، على أن يطير للعاصمة الإنجليزية يوم 4 يوليو ويستمر معسكره الإعدادي هناك حتى الـ25 من الشهر نفسه.

وأبدى الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه سييرا رغبته في إقامة معسكر ثانٍ للفريق في الإمارات استعدادًا لمواجهة ذوب آهن أصفهان في دوري أبطال آسيا، وسيبدأ المعسكر الإماراتي في 25 يوليو ويستمر حتى الرابع من أغسطس.

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وسيخوض العميد السعودي مباراة الذهاب في دور الـ16 من البطولة القارية يوم الخامس من أغسطس في أبو ظبي.

من جانب آخر، تدرس الإدارة عقد الجناح جاري رودريجز تمهيدًا للتخلي عنه بطلب من المدرب سييرا.

وانضم لاعب الرأس الأخضر للاتحاد قادمًا من جالاتا سراي في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، وقد وقع عقدًا يمتد حتى عام 2023.

وأفادت صحيفة الرياضية أن اللاعب يمتلك في عقده شرطًا جزائيًا ضخمًا، ولذا تعمل الإدارة على دراسة العقد جيدًا قبل الإقدام على خطوة فسخه تجنبًا لدفع مبلغًا كبيرًا من المال للاعب صاحب الـ26 عامًا.

يُذكر أن الإدارة الجديدة في الاتحاد تعمل حاليًا على تصفية الفريق من اللاعبين الغير مرغوب بهم الموسم القادم، وكانت خلال الأيام القليلة الماضية قد أنهت عقد أحمد عسيري وأبلغت جمال باجندوح بعدم تجديد عقده الذي سينتهي في يوليو القادم.