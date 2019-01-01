اتحاد الكرة: 20 ألف مشجع في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

مباراة مثيرة بين الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، عن عدد المشجعين المقرر حضورهم في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

ويستضيف ملعب "برج العرب" مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، يوم الأحد المقبل 8 سبتمبر في الثامنة مساءًا كما أعلن اتحاد الكرة.

ووفقًا لبيان الاتحاد المصري لكرة القدم، أنهم تلقوا موافقات أمنية على حضور 20 ألف مشجع في مباراة نهائي كأس مصر في ملعب "برج العرب".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن اليوم عن ملعب المباراة، حيث أشارت التقارير أن سبب إقامته في برج العرب هو عدد الجماهير، حيث أعلن بعد ذلك عن حضور 20 ألف مشجع.

ويرغب الزمالك في مساندة قوية لفريقه في نهائي الكأس للحفاظ على اللقب، خاصًة بعد مساندة الجماهير الرائعة في نهائي كأس الكونفدرالية الذي حققها مؤخرًا.

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ويسعى الزمالك للحفاظ على اللقب حيث كان الأبيض قد توج به النسخة الماضية على حساب سموحة على نفس الملعب بركلات الترجيح.