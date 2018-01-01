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تصفيات كأس أمم افريقيا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء الدوري حال استضافة أمم إفريقيا

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هل سيتم إلغاء الدوري حال استضافة مصر لكأس أمم إفريقيا؟

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تقدمت مصر بملفها لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 على ملاعبها، بدلًا من الكاميرون.

الاتحاد الإفريقي "كاف"، اتخذ قرارًا بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون، بسبب عدم جاهزية البنية التحتية لاستضافة البطولة الإفريقية.

أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تحدث خلال تصريحات صحفية، عن ما يشاع حول الرغبة في إلغاء الدوري حال إقامة البطولة في مصر، حيث نفى هذا الأمر جملة وتفصيلًا.

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عضو اتحاد الكرة قال: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات كان حاضرًا في آخر اجتماع، وأكد على أن البطولة لن تؤثر على مسابقة الدوري".

عامر حسين خرج في تصريحات إذاعية، أكد خلالها على أن البطولة الإفريقية سواء أقيمت في مصر أو خارجها، سيتم إيقاف الدوري قبل انطلاقها بأسبوعين، كما يأتي في الأجندة الدولية.

رئيس لجنة المسابقات أكد على أن الملاعب جاهزة لاستضافة البطولة، ويتم عمل صيانة دورية لها، وبحالة جيدة.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بملف استضافة مصر لكأس أمم إفريقيا، بدلًا من الكاميرون.

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