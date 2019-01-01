اتحاد الكرة يقرر منع المدرب المستقيل من تدريب فريق آخر بنفس الموسم

اتحاد الكرة ينظم عمل المدربين للموسم الجديد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بعض القرارات الخاصة بتنظيم عمل المدربين، في المسابقات المختلفة، وذلك قبل بداية الموسم الجديد.

اتحاد الكرة أعلن عن بند يمنع المدرب من العمل مع فريق آخر بنفس الموسم، حال فسخ عقده مع ناديه.

وأعلن الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن بيانًا رسميًا، جاء نصه كالآتي:

"وجه الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا لجميع فروعه لاخطار الأندية التابعه لكل فرع، بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديري الكرة بالاتحاد ليتثنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019/2020، على أن يكون رسم توثيق العقد هو نسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد تسدد بخزينة الاتحاد عند التوثيق.

وسيتم تشكيل لجنة لشئون المدربين تتولى النظر في أي منازعات خاصة بالمدربين، ولن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.

كما سيتم دراسة التأمين الكامل على جميع المدربين الموثق عقودهم بالاتحاد، وسيتم اخطار الأندية بلائحة المدربين ولن يسمح باستخراج البطاقة المعتمدة بدخول الملاعب إلا لمن تم توثيق عقده".