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الدوري المصري الممتاز

اتحاد الكرة يعلن اسم حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

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الإيطالي جيانلوكا روكي هو من سيحكم مباراة الزمالك وبيراميدز
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على اسم حكم مباراة الزمالك وبيراميدز، والمقرر لها غدٍ الخميس، بالدوري المصري الممتاز.

الزمالك سيواجه بيراميدز مساء غدٍ الخميس، على ملعب بتروسبورت، باللقاء المؤجلة من الإسبوع التاسع ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اتحاد الكرة أتم اتفاقه مع الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي، لقيادة مباراة الزمالك وبيراميدز.

الحكم الإيطالي يعد واحدًا من أهم الحكام في إيطاليا، حيث قام بقيادة العديد من المباريات المهمة في إيطاليا، أو بالمنافسات الأوروبية.

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الزمالك يتصدر ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

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