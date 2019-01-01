اتحاد الكرة يعرض على الأهلي نقل مبارياته إلى "بتروسبورت"

ستاد السلام يقترب من الاغلاق استعدادًا لأمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عرض الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، على النادي الأهلي لنقل مبارياته إلى ملعب "بتروسبورت" في القاهرة بالدوري المصري.

ويخوض الأهلي مبارياته في الموسم الحالي على استاد السلام وأيضًا بعضها على ملعب "برج العرب"، حيث سيتم إغلاق السلام استعدادًا لأمم إفريقيا.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يعرض عليه نقل المباريات إلى "بتروسبورت".

وخرج استاد الكلية الحلية من الترشيحات لاستضافة مباريات الأهلي بسبب الإصلاحات الذي سيشهدها خلال الفترة المقبلة حيث سيستضيف تدريبات منتخب مصر في البطولة.

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ويجتمع الاتحاد المصري لكرة القدم بأندية الدوري الممتاز الأربعاء المقبل، لمناقشة كافة الملفات المطروحة خلال الفترة المقبلة بسبب إغلاق ملاعب الأمم الإفريقية.