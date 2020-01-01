اتحاد الكرة يضع شرطًا لإقامة نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

مباراة مثيرة ومنتظرة بين الهلال والنصر بنهائي كأس الملك.

وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم، شرطًا لفريقي الهلال والنصر، قبل إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر له يوم السبت المقبل، بشكل طبيعي.

الهلال يواجه النصر مساء يوم السبت المقبل، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، دون حضور جماهيري، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الاتحاد السعودي طلب من ناديي الهلال والنصر، إجراء فحص فيروس كورونا قبل 48 ساعة، من المواجهة التي ستجمع بينهما.

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الاتحاد السعودي طلب من ناديي الهلال والنصر، الدخول في معسكر مغلق، وتطبيق البروتوكولات بعد إجراء المسحة، وذلك خلال خطاب رسمي أرسله للناديين مساء الأربعاء.

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ومن المقرر أن يجري الهلال والنصر المسحات الطبية اليوم الخميس، قبل بدء التدريبات، على أن يعسكر كلًا منهما بداية من الخميس حتى يوم المباراة، بخلاف المعتاد "يوم واحد".

وقرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر إعلاق تدريبات فريقه، استعدادًا للمواجهة، بينما كثف الهلال تدريباته، في ظل عودة عدد من المصابين، في مقدمتهم سالم الدوسري.