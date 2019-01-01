اتحاد الكرة يصدر بيانًا رسميًا بشأن أزمة الدوري المصري

أزمة الدوري تستمر واتحاد الكرة المصري يبحث عن حل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يستعد اتحاد الكرة المصري لإصدار بيان رسمي بشأن أزمة مباريات الدوري المصري الممتاز خلال المرحلة المقبلة عقب كأس الأمم الإفريقية.

ويجتمع في الوقت الحالي هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع محمود الخطيب رئيس الأهلي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويسعى اتحاد الكرة للتوصل إلى حل بين جميع الأطراف من أجل الخروج من الأزمة، حيث يرغب الأهلي في إنهاء الدوري قبل بطولة إفريقيا.

وتنطلق بطولة إفريقيا يوم 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المنافسات للبطولة.

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وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد حضر لمقر اتحاد الكرة، واجتمع بهاني أبو ريدة للحديث عن الأزمة والوصول إلى حل وسط.