اتحاد الكرة يستجيب لطلب العميد يخصوص مواجهة الهلال
لا صوت يعلو في الدوري السعودي فوق مباراة كلاسيكو الاتحاد والهلال في الجولة القادمة، والتي ستقام يوم 23 مايو الجاري على ملعب الجوهرة المشعة في جدة وستلعب دورًا حاسمًا في صراع الناديين على اللقب.
الاتحاد كان قد طلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة، وقد استجاب اتحاد الكرة وعين بالفعل حكمًا برازيليًا للقاء هو ويلتون سامبايو، إلا أن ذلك الاختيار لم يجد أي ترحيب من الإدارة والجمهور والإعلام الاتحادي.
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وقد كشف الإعلامي وليد الفراج الأسبوع الماضي عن طلب الاتحاد من دائرة التحكيم تغيير الحكم البرازيلي لسوء مستواه واستبداله بحكم من النخبة في أوروبا، خاصة بعد تأجيل اللقاء لمدة 10 أيام تقريبًا مما يمنح اتحاد الكرة مساحة زمنية للاختيار.
الأمثر المثير للدهشة أن الاتحاد في خطابه لاتحاد الكرة رفض الحكم البرازيلي تمامًا حتى لو كلفه ذلك تعيين حكم محلي للمباراة، إذ طلب من الاتحاد الاستعانة بأحد الحكام السعوديين إن تعذر جلب حكم أوروبي ممتاز.
المصادر الصحفية المتابعة أوضحت أن اتحاد الكرة لم ينجح في إيجاد طاقم تحكيم بديل للقاء، وحسب الصحفي عبد الرحمن مشبب فقد استجاب لطلب الاتحاد وألغى تكليف الحكم البرازيلي واستقر الرأي على تعيين حكم محلي لإدارة الكلاسيكو.
كلاسيكو الاتحاد والهلال كان من المفترض أن يُلعب يوم الأحد الماضي لكن تأجيل الجولة الـ27 من الدوري السعودي حدادًا على وفاة رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، أدى لتأجيل البطولة بالكامل لمدة 10 أيام تقريبًا.
الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مطارده الهلال، ولذا ستلعب المواجهة بينهما دورًا مباشرًا في تحديد هوية الفائز بالدوري السعودي.