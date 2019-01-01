اتحاد الكرة: لم يتم تحديد موعدًا للإعلان عن مدرب منتخب مصر

اجتماع اتحاد الكرة يوم الأربعاء سيحدد معايير اختيار المدرب الجديد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف أسامة إسماعيل، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المصري، عن أنه من الصعب تحديد موعدًا للإعلان عن اسم المدرب المقبل لمنتخب مصر.

ويبحث اتحاد الكرة المصري، عن مدرب يقود الفراعنة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر مؤخرًا.

إسماعيل قال خلال تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "كل ما يشغل اتحاد الكرة حاليًا، هو ملف الدوري المصري، بسبب ضيق الوقت، واقتراب انطلاق موسم جديد".

المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة تابع: "كل ما يتردد عن تحديد اتحاد الكرة موعدًا للإعلان عن المدير الفني الجديد غير صحيح".

وأشار أسامة إسماعيل إلى أن ما أعلنه عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت، بوجود 7 مرشحين لتدريب منتخب مصر، لم يتغير وهناك 6 أو 7 مرشح لتدريب الفراعنة.

واختتم إسماعيل تصريحاته قائلًا: "اجتماع الأربعاء قد يشهد مناقشة ملف المدرب، وذلك بوضع المعايير والأسماء المرشحة".

ويتولى عمرو الجنايني رئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير اتحاد الكرة، حيث تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".