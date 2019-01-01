اتحاد الكرة يخاطب الأمن لمنع المعاقبين من حضور المباريات

اتحاد الكرة يتحرك لتنفيذ قرارات لجنة الانضباط.

أرسل اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، القرارات الصادرة من لجنة الانضباط، إلى عدد من القيادات الأمنية، لمنع المعاقبين من حضور المباريات.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اتحاد الكرة راسل اللواء محمد منصور، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء عادل جعفر مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، واللواء نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الإفريقية المسؤولة عن تأمين المباريات.

وطلب اتحاد الكرة من القيادات الأمنية، منع الأشخاص المعاقبين من قبل لجنة الانضباط، من حضور مباريات الدوري.

جاء ذلك بعدما أعلنت لجنة الانضباط، قرارها بمنع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من حضور 3 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب تصريحاته المسيئة ضد رئيس لجنة الحكام، وحكم مباراة الزمالك وسموحة.

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ورغم هذا القرار، حضر رئيس الزمالك، خلال مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.

الزمالك تعادل مع الإنتاج الحربي سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنص اللائحة على توقيع عقوبة خصم النقاط، أو الهبوط إلى الدرجة الأدنى، في حالة عدم تنفيذ قرارات لجنة الانضباط.