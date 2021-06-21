"اتحاد الكرة خائف من "الضجيج" ورد الفعل، لكن رئيس الهلال أحرجهم"

ردود الفعل مازالت متواصلة على تصريحات رئيس الهلال

أثارت تصريحات فهد بن نافل ومسلي آل معمر رئيسي الهلال والنصر بشأن توثيق البطولات الكثير من الجدل وردود الفعل على السوشيال ميديا، آخرها كان من الناقد الرياضي أحمد العجلان.

ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أثار الجدل حين أعلن في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية بدء الاتحاد العمل في ملف توثيق البطولات ، وقد أشعل النقاش بين جمهوري وإعلاميي الهلال والنصر حين قال أن التوثيق للبطولات سيبدأ من عام 1956.

فهد بن نافل رئيس الهلال علق على تصريحات المسحل بالتأكيد على ترحيبه بتوثيق البطولات لكن محذرًا كذلك من منح الألقاب لأبطال نالوا الكؤوس من الخطابات والقصاصات على حد وصفه.

العجلان أشاد بتصريحات رئيس الهلال ووصفها بالمحرجة لمسؤولي اتحاد كرة القدم السعودي، مشيرًا إلى أن عدم خوض أولئك المسؤولين في ملف توثيق البطولات يأتي خوفًا من ردود الفعل والضجيج على حد وصفه.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "للأمانة تغريدات رئيس الهلال الأستاذ فهد بن نافل تناولت ملف سهل ولكن تم تعقيده من الأخوة في الاتحاد السعودي لكرة القدم".

أضاف "تغريدات رئيس الهلال محرجة جدًا للقائمين على اتحاد القدم حيث من الواضح أن عدم الخوض في هذا الملف من قبلهم ربما جاء بسبب الخوف من (ضجيج) وردة فعل (البعض)".

يُشار إلى أن الهلال حصد 17 لقبًا للدوري السعودي بدءًا من موسم 1976-1977، فيما حصل النصر على 9 بطولات والاتحاد على 8 والشباب على 6.