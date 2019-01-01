اتحاد الكرة المصري ينعى خالد توحيد

خالد توحيد توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء

عبده الليثي فيسبوك تويتر

نعى النادي المصري البورسعيدي، الكاتب الصحفي خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي والذي رحل إلى مثواه الأخير في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وعانى توحيد أمس أثناء صلاة الظهر بمسجد النادي الأهلي، بأزمة قلبية دخل على إثرها إحدى المستشفيات وظل بالعناية المركزة حتى وافته المنية.

وأصدر المصري البورسعيدي بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " النادي ‎المصري ينعى بخالص الحزن والأسى فقيد الإعلام الرياضي المصري.. الناقد الرياضي الأستاذ ‎خالد توحيد والذي وافته المنية منذ قليل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وسادت حالة من الحزن على الوسط الرياضي منذ وفاة الكاتب الكبير خالد توحيد، متأثرين برحيله عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خالد توحيد رئيس النادي الأهلي.