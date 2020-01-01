اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة رفض الزمالك خوض لقاء السوبر الإفريقي

الزمالك يرفض خوض لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي

تحدث وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة تقديم الزمالك اعتراض رسمي على خوض لقاء الفريق للسوبر الإفريقي.

الزمالك من المقرر مواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

ويعترض رئيس الزمالك على خوض لقاء الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد على تقديم شكوى في المحكمة الرياضية.

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وقال العطار في بيان رسمي على موقع الاتحاد المصري لكرة القدم: "لا صحة لما يتردد عن اعتذار نادي الزمالك عن عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي المحدد لها يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة".

وتابع المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري: "أن اتحاد كرة القدم تلقى خطابا من الزمالك يشرح فيه وجهة نظره من خطورة توجه فريقه إلى قطر، حيث تم تحويل الخطاب إلى الاتحاد الأفريقي للنظر بما جاء فيه".

وتأهل الزمالك إلى بطولة السوبر الإفريقي بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الموسم الماضي على حساب نهضة البركان المغربي.