اتحاد الكرة المصري يطلب تعديل موعد لقاء الإسماعيلي وبني غازي

الإسماعيلي يشارك في البطولة العربية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يحاول الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي لتعديل موعد مباراة الإسماعيلي ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

ويواجه الإسماعيلي نظيره أهلي بني غازي الليبي، ضمن دور الـ32 بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال التي ستنطلق الموسم المقبل.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الاتحاد المصري يسعى لتعديل موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بي غازي المقرر لها يوم 6 سبتمبر.

ويتعارض موعد لقاء الإسماعيلي في البطولة العربية، مع الأجندة الدولية التي سيخوض بها المنتخب الأوليمبي المصري معسكر تحضيري.

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ويستعد المنتخب الأوليمبي المصري للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ستؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث تقام البطولة الإفريقية في مصر.

وينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم رد نظيره العربي على طلب التعديل في موعد المباراة حيث يقام المعسكر ما بين 2 إلى 10 من سبتمبر.