اتحاد الكرة المصري يحدد موعد مباريات الكأس المؤجلة بسبب الأحوال الجوية

تحديد موعد مباريات كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، اليوم السبت، عن موعد إقامة مباريات الدور التميدي من بطولة كأس مصر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتأجيل جميع مباريات الدور التمهيدي، وعددها 15 لقاء، بسبب سوء الأحوال الجوية في مصر خلال الأيام الأخيرة.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة المباريات يوم الإثنين المقبل، على نفس الملاعب المحدد لها مسبقًا، بعد ما قررت لجنة المسابقات.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " اقامة مباريات تمهيدي كأس مصر المؤجلة يوم الاثنين المقبل على الملاعب نفسها وفي الوقت المحدد لها سلفا.. كانت إدارة المسابقات قد أعلنت تأجيل 15 مباراة من الدور التمهيدي للبطولة كان مقررا لها اليوم تحسبا لسوء الأحوال الجوية".

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ومن المنتظر أن تقام المباريات الأسبوع المقبل ليحدد المتأهلين إلى دور الـ32 من كأس مصر خلال الفترة المقبلة حيث من المقرر أن تقام المباريات مباشرة في الدور المقبل.