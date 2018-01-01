النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

اتحاد الكرة المصري يجتمع الإثنين لمناقشة استعدادات أمم إفريقيا 2019

التعليقات()
اتحاد الكرة
مصر تسعى للحصول على تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا هامًا الإثنين المقبل لتنسيق مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويأتي الاجتماع في إطار الاستعداد لاستضافة تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، في حال أن قرر الكاف إسناد التنظيم لمصر.

ويسعى الاتحاد المصري للاستعداد جيدًا لاستضافة الحدث الأكبر، حيث ستغلق بعض الملاعب التي تستضيف مباريات الدوري.

اختيارات المحررين

ويناقش مسئولو اتحاد الكرة المواعيد الجديدة لمباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، بسبب الملاعب التي ستغلق قبل البطولة.

وأكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن من الاستحالة إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز في حال الحصول على تنظيم البطولة.

إقرأ أيضًا - التشكيل المتوقع للزمالك في بداية المشوار الإفريقي أمام القطن التشادي

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، تقدم بشكل رسمي بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون خلال الأيام الماضية.

الموضوع التالي:
هدف جيسوس يعيد له الحياة في الدوري الإنجليزي
الموضوع التالي:
مورينيو: أحب مباريات ليفربول ولا أزال أمتلك الشغف
الموضوع التالي:
فحص طبي للشناوي لتحديد موعد عودته للتدريبات
الموضوع التالي:
لاتسيو يحاول إعادة إحياء مشوار رمضان صبحي
الموضوع التالي:
ضحية مولر يعود للمشاركة مع أياكس في الدوري
إغلاق