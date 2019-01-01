اتحاد الكرة المصري يؤكد استكمال الدوري بعد أمم إفريقيا

محاولات لحل أزمة الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن اتحاد الكرة المصري قام بإلغاء الجلسة التكميلية للمجلس من أجل حل أزمة الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

وكان يسعى اتحاد الكرة المصري في حل أزمة الدوري وتأخر المباريات لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن اتحاد الكرة لغى الجلسة متخذًا قرار باستمرار الدوري المصري بعد أمم إفريقيا لما تبقى من لقاءات للأهلي والزمالك.

وأَضافت التقارير أن الأهلي تمسك بموقفه أمس باستكمال المباريات قبل البطولة ورحب باللعب بدون الدوليين وهو ما رفضه الزمالك.

ومن المتوقع أن يقوم الأهلي بإصدار بيان رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة للرد على قرار اتحاد الكرة باستئناف الدوري بعد أمم إفريقيا.

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وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في البطولة.