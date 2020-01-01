اتحاد الكرة: الإمارات عرضت استضافة السوبر المصري 3 سنوات
كشف محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن أن منظمي مباراة كأس السوبر المصري الأخيرة، التي جمعت بين الأهلي والزمالك، تحدثوا معه لتوقيع عقد لاستضافة البطولة 3 سنوات بالإمارات.
الزمالك توج بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي، بعد التفوق بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
فضل قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري: "القائمين على تنظيم مباراة كأس السوبر، تحدثوا معي وطلبوا توقيع عقدًا يمتد إلى 3 سنوات لاستضافة المباراة".
عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تابع: "كل ما أشيع عن أي شيء سلبي في المباراة غير صحيح بالمرة، والأمور كانت رائعة جدًا، والتعامل كان مثاليًا حتى اللحظات الأخيرة".
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وتحدث فضل عن الأحداث التي حدثت في نهاية المباراة، حيث قال: "رغم وجود أحداث سيئة عقب نهاية المباراة، ولكن الأمور انتهت، وتم توقيع عقوبات على اللاعبين المخطئين".
واستضافت دولة الإمارات مباراة كأس السوبر المصري 4 مرات، توج الأهلي باللقب مرتين، والزمالك مثله.