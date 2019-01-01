اتحاد العاصمة يفوز على شبيبة الساورة بهدفين دون رد

اتحاد العاصمة يحسم مواجهته أمام الساورة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق اتحاد العاصمة الجزائري، الفوز على نظيره شبيبة الساورة، بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى.

ونجح اتحاد العاصمة في تعزيز صدارته للدوري الجزائري بالفوز في المباراة القوية أمام شبيبة الساورة.

سيطر اتحاد الجزائر على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، حيث سجل فاروق شافعي الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

وسريعًا وبعد أقل من 10 دقائق أحرز عبدالكريم زواري، الهدف الثاني لاتحاد العاصمة، في الدقيقة 42 لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بفارق مريح مع شبيبة الساورة.

وحاول شبيبة الساورة العودة للمباراة مرة أخرى ولكن تمكن لاعبي اتحاد العاصمة في حسم النتيجة لصالحه.

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وارتفع رصيد اتحاد العاصمة إلى 40 نقطة في صدارة الدوري الجزائري، بينما تجمد رصيد شبيبة الساورة عند 24 نقطة في المركز السادس.