اتحادي: لن أرقص على جراح الأهلي أبدًا

أبدى الناقد الرياضي منار شاهين رغبته في بقاء النادي الأهلي في دوري المحترفين السعودي وعدم هبوطه، مشيرًا إلى أنه لن يرقص على جراح الفريق أبدًا رغم انتمائه وعشقه للمنافس اللدود الاتحاد.

موقف الأهلي في صراع الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي ازداد صعوبة بتعادله اليوم مع أبها 1-1 لحساب الجولة الـ27 من الدوري السعودي، إذ بات الفريق على بُعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط قبل 3 جولات من النهاية.

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العديد من الإعلاميين ورواد السوشيال ميديا المنتمين للاتحاد سخروا من وضع الأهلي الحالي، ردًا على السخرية منهم وفريقهم قبل عامين من الجمهور الأهلاوي حين كان الاتحاد يُصارع للبقاء في دوري المحترفين، لكن شاهين قرر اختيار مسار آخر مختلف.

الصحفي الاتحادي تحدث خلال برنامج الحصاد الرياضي مؤكدًا أن الأهلي أحد أعمدة الدوري السعودي ويجب بقاءه في الدوري، مضيفًا "أنا لن أرقص على جراح الآخرين إطلاقًا، ولا أريد للنادي الأهلي أن يبتعد عن الدوري الممتاز لأني مازلت أؤمن أنه عامود مهم في كرة القدم السعودية مثل الهلال والاتحاد والنصر".

الأهلي أمامه 3 مباريات في الدوري السعودي، أمام النصر والرائد والشباب، مطالب بالفوز بها أو على الأقل تحقيق نتائج أفضل من منافسيه في صراع النجاة من الهبوط، التعاون والفيصلي والباطن، وإلا سيجد نفسه في دوري يلو الموسم القادم.