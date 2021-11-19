أتالانتا الإيطالي يراقب مصطفى محمد .. وخطة ذكية من جلطة سراي

يبدو أن النجم المصري مصطفى محمد، مهاجم جلطة سراي التركي قد ينتقل إلى فريق أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل اهتمام مسؤولي النادي به خلال الفترة الحالية.

مصطفى محمد معار من نادي الزمالك إلى جلطة سراي لمدة موسم واحد، وستنتهي الإعارة في يناير القادم، ويوجد بند في عقد الإعارة ينص على أحقية النادي التركي في التعاقد بشكل دائم مع اللاعب، مع دفع مبلغ 4 ملايين دولار.

ما هو موقف أتالانتا من التعاقد مع مصطفى محمد؟

وأشارت صحيفة "Fotomaç" التركية إلى أن مصطفى محمد أصبح مطلوبًا في نادي أتالانتا، ويسعى النادي الإيطالي في حسم التعاقد معه خلال الفترة الحالية.

كما أكدت الصحيفة على أن نادي أتالانتا سيشاهد مصطفى محمد في ملعب جلطة سراي بأسطنبول، خلال مباراتي فنربخشه بالدوري التركي، ومارسيليا الفرنسي بالدوري الأوروبي.

النادي الإيطالي بدأ التحرك فعليًا من أجل التعاقد مع مصطفى محمد، في ظل رغبته في الاستغناء عن خدمات المهاجم الكولومبي لويس مورييل، الذي لم يقدم المستوى المنتظر منه هذا الموسم.

ما موقف جلطة سراي من مصطفى محمد؟

وأكدت صحيفة "Miliyet" التركية على أن نادي جلطة سراي سيقوم بإرسال إخطار كتابي إلى نادي الزمالك قبل 31 ديسمبر، يفيد بشراء عقد مصطفى محمد نهائيًا.

ومن ناحية أخرى سيقوم النادي التركي ببيع مصطفى محمد إلى أتالانتا أو أي فريق يرغب في ضمه، بمبلغ لن يقل عن 10 ملايين يورو، ليحقق النادي أكبر مكسب من الصفقة.

ومن المنتظر أن يتم حسم كل شيء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حال تقدم نادي أتالانتا بعرض رسمي إلى جلطة سراي التركي.

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