"أبو جبل وزنه زائد ولا يليق باسم نادي النصر"

يرى يوسف خميس نجم نادي النصر السابق، أن المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب بلاده، لا يستحق التواجد في صفوف العالمي خلال الفترة القادمة.

وأكدت تقارير صحفية على أن نادي النصر اقترب كثيرًا من التعاقد مع محمد أبو جبل، بعد تألقه اللافت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت بالكاميرون، رفقة منتخب بلاده.

خميس قال خلال تصريحات لبرنامج "المنتصف" عبر قناة الإخبارية: "العالم مفتوح أمام النصر، وهناك حراس مرمى أفارقة وبالبرازيل، فمن كان يعرف مارسيلو جروهي حارس الاتحاد؟".

وتابع: "لست مقتنعًا بأبو جبل، لأن عمره 34 عامًا ووزنه زائد، وفي بطولة إفريقيا تألق لأن المنتخب المصري يمتلك مدافعين على مستوى عالي، وركلات الجزاء ليست حكمًا على أي حارس".

واستطرد قائلًا: "إذا شاهدته مع الزمالك تجد مستوى آخر، وكان احتياطيًا في القلعة البيضاء قبل كأس أمم إفريقيا، والمدرب اعتمد عليه لكي يقتنع المدير الفني المنتخب المصري به لضمه إلى صفوف الفراعنة".

فيديو | يوسف خميس لـ #المنتصف:



هناك حراس كثر وأنا غير راضي عن "أبو جبل" فـ #النصر يحتاج إلى حارس لموسم كامل.. ويجب أن تكون هناك سرية تامة في مسألة التعاقدات فالنادي مفتوح للإعلام بشكل كبير pic.twitter.com/2UQlDDOT2R — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) March 5, 2022

نجم النصر السابق واصل: "أبو جبل ليس بالحارس الذي يستحق أن يسعى النصر وراءه لكي يضمه، فهناك حراس مرمى مميزين في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، هل لا يوجد في العالم كله إلا أبو جبل؟".

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واختتم خميس تصريحاته قائلًا: "يجب أن يكون هناك سرية تامة في التعاقدات، والأمور كلها مفتوحة للإعلام بشكل كبير، وكل مفاوضات النادي يعرفها الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي".