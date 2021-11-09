أبو تريكة يسبب أزمة للخطيب .. بلاغ للنائب العام ضد الأهلي

رغم تواجده في قطر إلا أن أزمات محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي المصري الأسبق، في مصر لا تنتهي، فتظهر على السطح أزمة بشأنه بين الحين والآخر.

احتفل تريكة أول أمس الأحد، بعيد ميلاده الـ43، وسط تهنئات عديدة من جمهور القلعة الحمراء وزملاء سابقين له في الملاعب ومشاهير، بجانب تهنئة الصفحة الرسمية للنادي الأهلي له، وهنا كانت الأزمة.

كيف احتفل الأهلي بعيد ميلاد الماجيكو؟

الحساب الرسمي للقلعة الحمراء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كعادته في اليوم ذاته من عام، قام بتهنئة لاعبه السابق، إذ نشر صورته معلقًا: "يا يا يا يا ياتريكة، نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

الماجيكو رد على التغريدة معلقًا: "أعظم نادي في الكون".

لكن الخلافات القضائية التي دفعت تريكة للرحيل عن مصر متجهًا إلى قطر، جعلت الأمر لا يمر مرور الكرام، بداعي كون الأهلي مؤسسة رسمية.

اعظم نادي فى الكون https://t.co/a4R2tMSVJn — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) November 7, 2021

بلاغ للنائب العام ضد الأهلي بسبب تريكة:

المحامي المصري سمير صبري أعلن اليوم الثلاثاء، التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، وأ‘ضاء مجلس إدارته والمسؤول عن حساب النادي، معتبرًا إياهم يتحدون القضاء المصري بهذه التهنئة.

وطالب صبري النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن هذه القضية، قائلًا: "هناك تحدٍ سافر لأحكام القضاء المصري العظيم والدستور وعدم احترام لمشاعر أسر الشهداء".

سمير صبري ليس المهاجم الوحيد:

ربما سمير صبري هو وحده من اتخذ إجراءً رسميًا ضد الأهلي في هذا الأمر، لكن الإعلامي عمرو أديب كذلك هاجم إدارة الخطيب، للسبب ذاته.

وأكد أديب أن تهنئة المشاهير للماجيكو ربما يكون أمرًا عاديًا، لكنه سجل رفضه لصدور تهنئة من جهة رسمية بحجم النادي الأهلي.

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