أبو تريكة: دي بروينه سرق صلاح، والكرة الذهبية لبنزيما

أكد نجم الأهلي المعتزل محمد أبو تريكة أن مواطنه محمد صلاح هداف ليفربول تعرض للسرقة في جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وكان كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي قد حقق الجائزة قبل أيام من تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي على حساب ليفربول بفارق نقطتين.

وقال أبو تريكة: "جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي سُرقت من صلاح، لم يكن يستحق كيفين دي بروينه أن يحصل عليها".

وأضاف: "صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي وأكثر من صنع الأهداف، وتعرض للكثير من الضغوط البدنية هذا الموسم بالمشاركة في كأس الأمم الإفريقية ومباريات تصفيات كأس العالم".

وعندما تم سؤاله عن جائزة الكرة الذهبية قال: "تلك الجائزة محجوزة لكريم بنزيما، لن ينافسه عليها سوى محمد صلاح وساديو ماني من بعيد".

وكان صلاح قد حقق جائزتي أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي عن الموسم المنتهي بـ 23 هدفًا و13 صناعة.

جدير بالذكر أن ليفربول يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الأسبوع القادم في باريس، وهي المباراة التي قد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد هوية الفائز بالكرة الذهبية.