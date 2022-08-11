أبو بكر يحاول مغادرة النصر وعقبة ضخمة تمنع الزمالك من ضمه

أصبحت مساعي نادي الزمالك المصري للتعاقد مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر مهددة بالفشل، بسبب المطالب المالية لنجم النصر السعودي.
أبو بكر ظهر اسمه بقوة ضمن المرشحين للرحيل عن النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لخوض تجربة جديدة خارج دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
لاعب بشكتاش السابق ارتبط بالزمالك، وكذلك انتشرت العديد من الأنباء حول إمكانية عودته إلى الدوري التركي من جديد.
وقال موقع "milliyet" التركي إن المهاجم الكاميروني يريد الرحيل عن النصر بالفعل بسبب الأزمة المالية الحالية ولا يمانع مغادرة النادي.
وأكد أن فكرة عودته إلى تركيا مرة أخرى لا تبدو ممكنة الآن، لذلك سيبحث أبو بكر عن بعض الخيارات الأخرى المتاحة أمامه بالميركاتو الصيفي الحالي.
ويبدو أيضًا أن انتقاله للزمالك لن يحدث بسبب المطالب المالية الضخمة للاعب الذي يريد الحصول على راتب سنوي قيمته 5 ملايين دولار، وهو المبلغ الذي يصعب على النادي المصري تحمله.
⚽️ || Aboubakar done it right 💪🤩— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 8, 2022
pic.twitter.com/CatxBMml06
وأوضح الموقع التركي أن الزمالك برئاسة مرتضى منصور يحاول التفاوض مع الدولي الكاميروني لإقناعه بتخفيض راتبه لإكمال الصفقة بنجاح لدعم هجوم الفريق الأبيض.
يذكر أن أبو بكر انضم للنصر قادمًا من بشكتاش الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، ونجح في تسجيل 9 أهداف في 27 مباراة بقميص الفريق بكل البطولات.
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