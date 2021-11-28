أبها ضد الهلال: مباشر لحظة بلحظة

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أبها 0 × 1 الهلال



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36' الحكم يلغي ركلة الجزاء والبطاقة الصفراء التي حصل عليها حارس أبها، بعد تأكده من حكم الفيديو بقيام مهاجم الهلال بالتمثيل.

35' أووووووووووووو، جوميز ينجح في الحصول على ركلة جزاء بعد أن انفرد بالكرة من منتصف الملعب، وانطلق نحو مرمى أبها، لكن حارس أصحاب الأرض عرقل مهاجم "الزعيم".

33' عبد الله المعيوف يتصدى لمحاولتين متتاليتين من جانب لاعبي أبها، ويحرم أصحاب الأرض من تعديل النتيجة.

30' سيطرة كاملة من الهلال على أحداث المباراة، وهو صاحب الخطورة في المباراة، وسط غياب كامل من أبها عن تشكيل خطورة على مرمى عبد الله المعيوف.

18' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الهلال يتقدم بالهدف الأول عن طريق موسى ماريجا.

15' الهلال حتى الآن هو الطرف الأكثر خطورة في المباراة، ويهدد مرمى أبها في أكثر من كرة.

10' الهدوء يسود في الدقائق الأولى من المباراة دون تهديد صريح على المرميين.

5' مرور خمس دقائق من عمر الشوط الأول.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل أبها:

التشكيل: 4-2-3-1

علي محمدي

سعيد مبارك - داني سواريز - أمين عطوشي - محمد الكنديري

رياض شراحيلي - أوروس ماتيتش

فهد الجميعة - سعد بقير - صالح العمري

تي فريدي

📋القائمة التي اختارها السيد مارتن سيفيلا لمواجهة #ابها_الهلال pic.twitter.com/XFK5SLgq17 — نادي أبها السعودي (@abhaFC) November 28, 2021

تشكيل الهلال:

التشكيل: 4-4-2

عبد الله المعيوف

محمد البريك - يان هيون سوو - متعب المفرج - ياسر الشهراني

سلمان الفرج - سالم الدوسري - محمد كنو - ماثيو بيريرا

بافيتيمبي جوميز - موسى ماريجا

يعود الهلال من جديد إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك حين يحل ضيفًا على أبها ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي.

الهلال المنتشي بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا، يعود إلى الدوري السعودي وعينه على تحقيق الفوز من أجل العودة إلى صورة المنافسة على اللقب.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، لكنه لعب عدد مباريات أقل من باقي الفرق.

أما نادي أبها، فيدخل المباراة منتشيًا بفوز ثمين على الأهلي في الجولة الماضية، رفع به رصيده إلى 13 نقطة، وابتعد مؤقتًا عن صراع الهبوط

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة أبها والهلال في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.















