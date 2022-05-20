إبهار وإمتاع .. هل يستحق بامسعود الخيبري الانضمام للنصر؟

انتشرت أخبارًا قوية خلال الفترة الماضية، حول اهتمام نادي النصر بثنائي نادي الفيحاء، الظهير الأيسر أحمد بامسعود، والمدافع سامي الخيبري، من أجل التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الثنائي استطاعا أن يقودا الفيحاء لموسم تاريخي، بالتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخ النادي، هذا بالإضافة للنتائج الطيبة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يسعى لتدعيم صفوفه بشكل جيد للموسم المقبل، بعد خروجه الموسم الحالي بدون تحقيق أي بطولة، وذلك بهدف المنافسة وتحقيق البطولات ومصالحة الجماهير.

ولكن هل يستحق الثنائي أحمد بامسعود وسامي الخيبري متابعة نادي النصر؟ هذا ما سنناقشه خلال السطور التالية لما قدموه في نهائي كأس الملك أمام الهلال..

ماذا قدم أحمد بامسعود في نهائي الكأس؟

ظهير أيسر البرتقالي شارك لمدة 81 دقيقة في المباراة، قبل أن يخرج متأثرًا بإصابته.

أهم ما قدمه اللاعب في المباراة هو إنقاذ مرمى فريقه من هدف محقق بعد مرور أول خمس دقائق من المباراة، إذ أخرج الكرة وهي في طريقها إلى حلق المرمى، بمقصية رائعة.

بامسعود أوقف 4 هجمات للزعيم، بجانب أنه شتت الكرة مرتين من مناطق الخطورة. لمس اللاعب الكرة 39 مرة، ومررها 18 مرة، بنسبة دقة وصلت إلى 83.3%، ولم يرتكب سوى خطأً وحيدًا.

وقام بامسعود بمراوغة واحدة ناجحة، ونجح في خمس مواجهات ثنائية من أجل ثماني دخل بها.

استخلص الظهير الأيسر للبرتقالي الكرة من لاعبي الخصوم ثماني مرات، فيما فقدها ست مرات.

ماذا قدم سامي الخيبري في نهائي الكأس؟

المدافع الصلب لعب لمدة 120 دقيقة كاملة في المباراة، وقدم فيها مستوى مميزًا جدًا، ليكون واحدًا من أفضل لاعبي فريقه في تلك المواجهة.

استطاع أن يمنع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو من التهديف طوال المباراة، حيث تمكن من تقديم أمامه مباراة رائعة كعادته. على المستوى الدفاعي، حاول افتكاك الكرة مرتين، ونجح في تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء في 5 مناسبات، كما قطع الكرة 6 مرات من مهاجمي الهلال.

ارتكب الخيبري خطأ واحد ضد لاعبي الهلال، وحصل على خطأ أيضًا، ولم يحصل على أي بطاقة سواء صفراء أو حمراء.

مرر الخيبري الكرة 22 مرة بدقة 68.2%، بواقع 13 تمريرة قصيرة و 9 تمريرات طويلة، وشارك في 8 التحامات منها 5 ناجحة، والتحامين في الهواء فاز في واحد وخسر الآخر.

هل يستحق الثنائي متابعة النصر؟

إذا قمنا بتقييم أداء اللاعبين بالقطعة، بمعنى ما تم تقديمه في مباراة نهائي كأس الملك أمام الهلال، باعتبارها المباراة الأهم لهم هذا الموسم، فيستحق الثنائي أن يتواجدا في فريق كبير مثل النصر.

وأيضًا إذا قمنا بتقييم أداء الثنائي طوال الموسم، فما تم تقديمه من مستوى مبهر ورائع، يجعلهما أيضًا يستحقا التواجد في فريق النصر.

ولكن الأمر في النهاية يتعلق باحتياجات النصر للموسم المقبل، وأيضًا موقف إدارة الفيحاء من رحيل الثنائي، في ظل مشاركة الفريق بدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

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