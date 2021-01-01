ابنه مارادونا : وفاة والدي ليست السبب في تفشي كورونا بالأرجنتين

طلبت المزيد من الاحترام تجاه ما تمر به عائلتها

رفضت جيانينا ابنه النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا، تحميل وفاة والدها، مسؤولية تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في الأرجنتين خلال الفترة الأخيرة.

مدينة بوينس آيرس شهدت العديد من التجمعات مؤخرًا، كان أبرزها في 25 و26 نوفمبر الماضي، بعد انتشار نبأ وفاة مارادونا.

وهو الأمر الذي تسبب في توافد العديد من عشاقه، للتعبير عن حزنهم لوداع أسطورة الأرجنتين الذي فارق الحياة في المستشفى بسبب أزمة قلبية.

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الأرجنتين تعاني حاليًا من انتشار واسع لكورونا في البلاد، حيث تتزايد الإصابات بشكل يومي، رغم وصول الدفعة الأولى من اللقاح الخاص بالفيروس.

ومن جانبها قالت جيانينا ابنه مارادونا في رسالة عبر حسابها بموقع تويتر:"سنرى كيف نحل هذه المشكلة، ولكن يجب التعامل بحكمة وتعاطف مع الأشخاص الذين مروا بموقف مثل وضعنا".

وأضافت:"كان عليهم إظهار هذا التعاطف أيضًا مع من قاموا بتوديع عائلاتهم بسبب الوضع الحالي الذي نمر به، الأمر لم يكن خطأ مارادونا".

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وتابعت:"كنت أفضل البقاء في غرفة واحدة مع عائلتي، لا يجب توجيه اللوم لنا بسبب زيادة العدوى، يجب احترام من يرقد الآن في الجنة، واحترام أننا كنا هنا نبكي لأبينا، وشكرًا مرة أخرى لكل من تضامن وتعاطف معنا".

يذكر أن جيانينا هي الشريكة السابقة للنجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، حيث أنجبت طفلًا منه قبل الانفصال منذ فترة طويلة.