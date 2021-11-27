أبناء لا ماسيا هم الحل .. كوكوريلا يعرض العودة لبرشلونة

لم يُخفِ نجم برايتون الحالي، مارك كوكوريلا، حزنه الشديد لأنه لم يتمكن من اللعب في ملعب كامب نو بقميص برشلونة، معربًا عن آماله في العودة مرة أخرى إلى النادي الكتالوني.

وخاض كوكوريلا مباراة واحدة بقميص فريق برشلونة الأول كانت في الأدوار الأولى لكأس ملك إسبانيا بموسم 2017-18 ولمدة 7 دقائق فقط.

بعد ذلك خرج اللاعب الشاب معارًا إلى إيبار وخيتافي، والأخير اشترى عقده نظير 11 مليون يورو، وباعه لبرايتون في الصيف الماضي بـ21 مليون يورو.

وتحدث كوكوريلا عن برشلونة الذي لم يخرج من وجدانه حتى الآن، فقال "في النهاية كنت في برشلونة لسنوات عديدة، هنا منزلي وعائلتي كما أن زوجتي من برشلونة".

وتابع "شوكة في حلقي حقًا أنني لعبت في الفريق الأول ولكن لم أستطع اللعب في كامب نو".

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وأتم كوكوريلا "أعتقد أنه شيء أريد أن أفعله في مسيرتي قبل نهايتها، أريد العودة لبرشلونة".

كوكوريلا البالغ من العمر 23 عامًا قد يظهر مستقبلًا كخيار لبرشلونة إن قرر دعم الجبهة اليسرى أو إيجاد خليفة لجوردي ألبا.

هذا الموسم، بدأ الشاب الإسباني كل مباريات برايتون في الدوري الإنجليزي وهو جزء هام من الفريق الذي يأتي تاسعًا في البريميرليج.