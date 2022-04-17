"ابعد عن الشر وغني له .. تلك سياسة اتحاد الكرة في قضية حمدالله والنصر"

رأى الناقد الرياضي فهد الروقي أن اتحاد كرة القدم تعامل بذكاء مع قضية النصر ضد لاعبه السابق عبد الرزاق حمدالله ونادي الاتحاد، واصفًا طريقة تعامله مع القضية بأنها تطبيق للمثل القائل "ابعد عن الشر وغني له".

قضية النصر وحمدالله بدأت بفسخ النادي لعقد اللاعب من جانب واحد بأسباب قانونية تضمن له حقوقه المالية، ثم انضمام الهداف المغربي بعدها إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر وتألقه الملفت مع الفريق.

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تتابعت الأحداث بتقديم النصر شكوى ضد حمدالله والاتحاد في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وتقديم محامي اللاعب شكوى ضد النادي العاصمي، ثم بيان مفاجئ من اتحاد الكرة يُعلن به عدم اختصاصه بالنظر في القضية لأنها تتضمن أطرافًا أجنبية ولأنها منظورة أمام فيفا.

تبع ذلك تسجيل صوتي مسرب نُسب إلى حمدالله وحامدل البلوي المدير التنفيذي للاتحاد قبل يوم واحد من مباراة النصر والاتحاد في ذهاب الدوري السعودي، وقد طالب النصراويون بالتحقيق في التسريب وسط اتهامات واضحة للاعب بالتلاعب في نتيجة المباراة وتعمد إهدار الفرص وركلات الجزاء.

شكك البعض في صحة التسريب لكن نادي النصر قطع الشك باليقين ببيان نشره يوم أمس أكد خلاله امتلاكه لتسجيلات صوتية تدين حمدالله والبلوي والاتحاد، وأن شكواه في الاتحاد الدولي تختلف عن تلك التي قدمها في نهاية مارس الماضي لدى اتحاد كرة القدم السعودي.

الروقي وصف رفض اتحاد الكرة الحُكم في القضية وإحالتها للفيفا بأنه هروب من المواجهة مع أطراف الصراع، إذ قال خلال برنامج الحصاد الرياضي "أرى أن ابتعاد اتحاد الكرة عن تلك القضية هو نوع من الذكاء، وتطبيق لقول ابعد عن الشر وغني له، لأن مهما كان حُكمه لن يُرضي الأطراف جميعًا".

تابع "اتحاد الكرة قام بالتصرف السليم، مادام يُمكن الذهاب إلى فيفا فليذهبوا إلى فيفا ليحكم في الأمر، واللوائح الموجودة تمنح لجان الاتحاد المختلفة هذا الحق، هذا الموضوع شائك جدًا وأي حكم سيُثير الجدل، لذا الذهاب للفيفا هو الأفضل للجميع".

🗣 فهد الروقي :

ابتعاد اتحاد القدم عن بعض القضايا اعتبره ذكاء .. ابعد عن الشر وغني له ..

الحصاد الرياضي ...@fahdalruqi pic.twitter.com/rgs8WOtVSZ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 17, 2022

الناقد الرياضي سعود الصرامي رد على تصريح الروقي بقوة مؤكدًا خطأ هذا التصرف من جانب الاتحاد، وقد ذكره ببت اتحاد كرة القدم لقضية المهاجم البرازيلي خوسيه إلتون الذي تنازع عليه ناديا الفتح والقادسية رغم أنه أجنبي.