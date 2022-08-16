أبطال FUT: بطاقات بالتعاون بين فيفا 23 ومارفيل

تعاونت إلكترونيك آرتس ومارفيل لإنتاج مجموعة من بطاقات فيفا آلتيميت، والتي ستكون متاحة في فيفا 23.
بارك جي سونج ويايا توري ولاندون دونوفان من بين اللاعبين المعنيين، مع وجود الصورة على كل بطاقة تم إنشاؤها بواسطة فنانين Marvel.
سيتلقى كل من الأبطال عنصر FUT مصورًا بشكل خاص عند إطلاق وضع كأس العالم، ولكن ستتوفر الإصدارات الأساسية من كل بطاقة عند إصدار FIFA 23.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تضمين مجموعة من عناصر التزيين في اللعبة كجزء من التعاون.
أي شخص يطلب مسبقًا FIFA 23 Ultimate Edition بحلول 21 أغسطس 2022، سيحصل على عنصر بطل كأس العالم لفترة محدودة.فيفا 23: موعد الإصدار، السعر، الأجهزة، المميزات
من هم اللاعبون الحاصلون على بطاقات أبطال FUT؟
في البداية، تلقى خمسة لاعبين حزمة أبطال FUT، هم دونوفان باسم The Brave، وبارك جي سونج باسم TigerHeart ويايا توريه باسم The Citadel.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل التعاون أيضًا مدافع تشيلسي وريال مدريد والبرتغال السابق ريكاردو كارفاليو ولاعب وسط يوفنتوس السابق كلاوديو ماركيزيو.
اسم البرتغالي هو The Anticipator، أما ماركيزيو فيحمل اسم Il Principino.
Always two seconds ahead, never caught unaware. Ricardo Carvalho is The Anticipator ⏳— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 15, 2022
Don't forger to pre-order #FIFA23 Ultimate Edition by August 21 to get your #FUTHero: https://t.co/th0YW48H0q@Marvel pic.twitter.com/GK64VpJzNh
Boundless energy. Unyielding stamina 🐯 Park Ji-Sung is TigerHeart ❤@Marvel #FIFA23 #FUTHeroes pic.twitter.com/gRKcGPcWgt— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 15, 2022
A midfield titan for club and country, smashing through defenders 💪 @YayaToure is The Citadel 🛡@Marvel #FIFA23 #FUTHeroes pic.twitter.com/L9pxuyFKKg— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 15, 2022
Courage that inspired a nation 🇺🇸 @landondonovan is The Brave 💪— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 15, 2022
Pre-order #FIFA23 Ultimate Edition by August 21 to get your #FUTHero: https://t.co/th0YW48H0q@Marvel pic.twitter.com/V3IbhKARom
Prince of Turin, ruler of every midfield 👑 @clamarchisio8 is Il Principino 🙌@Marvel #FIFA23 #FUTHeroes pic.twitter.com/KqNIJNvnlG— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 15, 2022
ما هو موعد إصدار فيفا 23؟
من المقرر إصدار فيفا 23 في 30 سبتمبر 2022، للحفاظ على تقليد خروج اللعبة في آخر جمعة من الشهر.
يمكن للاعبين التجربة مبكرًا عبر إصدار Closed Beta، والذي من المقرر الوصول إليه في 1 سبتمبر 2022.
كيف يمكن طلب فيفا 23 مبكرًا؟
يمكنك الآن طلب FIFA 23 Ultimate Edition مسبقًا والحصول على مجموعة من المزايا عند إصدار اللعبة.
يتضمن ذلك الوصول المبكر إلى اللعبة ونقاط فيفا والعديد من حزم FUT القيّمة للمساعدة في تعزيز فريقك في وقت مبكر.
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