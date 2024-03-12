ابطال "ريد بُل فور 2 سكور" يمثلوا الإمارات العربية المتحدة في النهائيات العالمية في RB Leipzig

نجح فريق LOU في إحراز لقب بطولة "ريد بُل فور 2 سكور" إثر نهائيات وطنية شهدت مباريات حماسيّة تحت أنظار رواد دبي هاربر الأحد الماضي. وتأهل لاعبو الفريق نتيجة لذلك لتمثيل الإمارات العربية المتحدة في النهائيات العالمية للبطولة في سنتها الثانية، والتي ستقام في وقت لاحق من هذا العام في RB Leipzig ألمانيا.

وأقيم النهائي برعاية مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع شركة أرادَ الرائدة في مجال التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة. وقد حضره عدد بارز من الفعاليات الرياضية والمؤثرين على مواقع التواصل، أبرزهم رياضيّو ريد بُل نجم كرة القدم الإماراتي يحيى الغساني، وبطل العالم لكرة القدم الحرة سيان غارنييه، وصانعو المحتوى الرياضي الإماراتي خالد العباسي وبشار عربي المقيم في المملكة العربية السعودية.

وكانت تصفيات البطولة الفريدة للفرق الرباعية انطلقت للسنة الثانية على التوالي في وقت سابق من الشهر الجاري، لتتيح للاعبين الهواة في مختلف أنحاء الإمارات إبراز مهاراتهم في كرة القدم، مع فرصة إحراز اللقب الوطني ومواجهة فرق عالمية في وقت لاحق. وأقيمت التصفيات على ثماني مراحل في أم القيوين وعجمان والعين وأبوظبي والشارقة وراس الخيمة ودبي، لتتأهّل أبرز الفرق إلى النهائي الوطني الذي احتضنته دبي هاربر، الوجهة الساحرة في الإمارات العربية.

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وتابع الجمهور المواهب وهي تشق طريقها لحجز موقع عن جدارة واستحقاق على لائحة الفرق الدولية التي ستتوجه في رحلة تشمل تغطية التكاليف كافة إلى نادي RB Leipzig في ألمانيا. وأعرب كل من الفائزين عن فرحتهم العارمة لإحراز اللقب، وتطلّعهم للسفر إلى ألمانيا في وقت لاحق من هذا العام، لمواجهة اكثر من 25 فريقٍ من حول العالم، فائزا بدوره بتصفيات بلدانه. وسيمثل الفريق الإمارات العربية المتحدة في النهائيات العالمية لبطولة "ريد بُل فور 2 سكور"، على أمل تحقيق نتائج جيدة ورفع راية الإمارات عالياً.

عن بطولة "ريد بُل فور تو سكور"

تضع بطولة "ريد بُل فور 2 سكور" هواة كرة القدم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً أمام تحدي عرض أفضل مهاراتهم الكروية على ملعب صغير لفرق رباعية (4 ضد 4). وتتواجه الفرق التي تضمّ أربعة لاعبين ولاعب احتياط في مباريات ممتدة على عشر دقائق من دون استراحات وبغياب حراس مرمى. وقد صُمِّمت قوانين البطولة ومفهومها بشكل يتيح للمشاركين تجربة فلسفة ريد بُل الفريدة "باور فوتبول" مع لمسة خاصة: كل هدف في الدقيقة الأولى والدقيقة الأخيرة يكون مزدوجاً، أي يُحتسب هدفَين اثنين! وليس هنالك من استراحات أو حراس مرمى، بل حاجة دائمة للتسجيل خصوصاً في الأوقات المصيرية.