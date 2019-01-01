أرسنال يُحضر لمفاجأة باستعارة كوتينيو

على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد

يطمح نادي أرسنال الإنجليزي، في تفجير مفاجأة كبيرة قبل 48 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات الإنجليزي، بضم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو.

صانع ألعاب برشلونة وجد صعوبة كبيرة من أجل التأقلم على الأجواء في الدوري الإسباني، ليستعد للعودة مرة أخرى للبريميرليج.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت توصل أرسنال لاتفاق مع برشلونة، على ضم اللاعب معاراً لمدة سنة مع خيار الشراء.

ويأتي ذلك لرفض كوتينيو القاطع لدخوله في صفقة تبادلية، تؤدي لانتقال مواطنه نيمار من باريس سان جيرمان لبرشلونة.

مانشستر سيتي يوافق على شرط يوفنتوس لمبادلة كانسيلو بدانيلو

توتنهام يوافق على دفع 55 مليون إسترليني لشراء خليفة إريكسن

الخطوة تعتبر مفاجأة لأرسنال في حالة حدوثها، نظراً لتركيز المدرب أوناي إيمري على الخيارات الدفاعية.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة، حالة من الإثارة لأرسنال، بعد اقتراب رحيل قائده لوران كوسيلني، مع انتظار قدوم البديل بمركز قلب الدفاع استعداداً للموسم الجديد.