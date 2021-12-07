إبراهيموفيتش يهاجم تشالهان أوغلو: استغل مرض إريكسن!

واصل زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي، تصريحاته المثيرة للجدل، وهذه المرة كانت تجاه زميله السابق في "الروسونيري" هاكان تشالهان أوغلو.

تشالهان أوغلو، رفض تجديد عقده مع ميلان بنهاية الموسم الماضي وقرر الانضمام إلى صفوف الغريم إنتر، في صفقة انتقال مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتحدث المهاجم السويدي في كتابه الجديد "Adrenalina"، عن انتقال تشالهان إلى إنتر وقال: "علينا أن نشكر هاكان على فترته مع ميلان، ونتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة، ولكن بالنسبة لي طريقة رحيله كانت سيئة للغاية".

وواصل: "يمكننا القول أن هاكان استغل مرض إريكسن العصيب الذي تعرض له في بطولة اليورو الأخيرة لينضم إلى إنتر بعد إصابة إريكسن، لم يكن ليوقع أبدًا مع النيراتزوري لم يظهر أي فريق اهتمامه به من قبل".

وتابع: "هاكان لاعب جيد ولكنه تطور وظهر بشكل مميز بفضل مساعدتي له، عليه الآن أن يواصل القيام بتلك الأشياء الرائعة، ولكن بدون إبراهيموفيتش".

جدير بالذكر أن اللاعب التركي صاحب الـ 27 عامًا، قد شارك أمام ميلان هذا الموسم في مباراة الفريقين بالجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي، وسجل هدفًا في المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق.