إبراهيموفيتش يكشف إلهام مارادونا الذي كاد ينقله إلى نابولي!

اعترف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي أنه كان قريبًا للغاية في عام 2020 من الانتقال إلى صفوف نادي نابولي، بسبب الإلهام الذي شعر به من مسيرة الأرجنتيني دييجو مارادونا أسطورة "البارتينوبي".

زلاتان غادر نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في 2020 ليعود إلى ميلان، وقبل الانضمام إلى "الروسونيري" جذب اهتمام عدد كبير من الأندية الإيطالية.

ميلان تمكن في النهاية من الفوز بالسباق على توقيع زلاتان إبراهيموفيتش، لكن السويدي المخضرم كشف أنه كان يتوقع بالفعل الانضمام إلى نابولي، بعد أن ألهمه حب مارادونا لإتمام الصفقة.

ماذا قال إبراهيموفيتش؟

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قال إبراهيموفيتش: "مارادونا أسطورة، عندما شاهدت فيلمًا وثائقيًا عنه قررت أن أذهب إلى نابولي، لأكرر ما حققه وهو الفوز بالدوري الإيطالي".

وأضاف: "كنت قد تعبت من أمريكا، واعتقدت أنني سأعتزل، مينو رايولا قال لي: هل أنت مجنون، عليك العودة إلى إيطاليا".

ماذا قال زلاتان عن مفاوضاته مع نابولي؟

وكشف السويدي خلال تصريحاته التفاصيل الخاصة بمفاوضاته مع نابولي، والسبب الذي أدى إلى فشلها في نهاية المطاف.

وقال زلاتان: "لقد اتفقت على كل شيء مع نابولي، ثم قرر رئيس النادي طرد كارلو أنشيلوتي".

وأضاف: "لذلك سألت رايولا، من هو أسوأ فريق يمكن أن أنقذه؟ ليرد: أمس خسر ميلان 5-0 في بيرجامو".

وأكمل: "قررت حينها، قلت لنذهب إلى ميلان، إنه نادٍ أعرفه ومدينة أحبها".

تمت إقالة أنشيلوتي من تدريب نابولي في ديسمبر 2019، وهو نفس الشهر الذي غادر فيه إبراهيموفيتش لوس أنجلوس جالاكسي.

ماذا فعل إبراهيموفيتش في تدريباته الأولى مع ميلان؟

وتحدث إبراهيموفيتش عن انطباعاته الأولى بعد العودة إلى ميلان قائلًا: "في البداية لم يركض أحد في التدريبات، لذلك واجهت اللاعبين واحدًا تلو الآخر، وليس بشكل شخصي لكن أمام الجميع".

وأضاف: "قلت، في التدريب عليكم أن تقتلوا أنفسكم بالعمل، إذا ركضت وقتلت نفسي، يجب على زملائي في الفريق أن يركضوا ويقتلوا أنفسهم من أجلي، لقد فهم الجميع ذلك باستثناء لاعب واحد".

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلًا: "رافاييل لياو لم ينتبه إلى ما أقوله في البداية، لكنه وصل إلى ذلك بنفسه، بصراحة لقد تحسن كثيرًا".

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