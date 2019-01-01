ابراهيموفيتش يؤكد عودته لإسبانيا

زلاتان إبراهيموفيتش نجم منتخب السويد ولوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي يؤكد عودته لإسبانيا.

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب برشلونة السابق ولوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي الحالي عن عودته لإسبانيا قريبًا.

جاء هذا بحسب ما ظهر في مقطع فيديو نشره اللاعب بنفسه قبل قليل، ولم يتحدث من خلاله كثيرًا واكتفى بعدة كلمات أثارت الجدل أنهى بعدها المقطع.

وقال زلاتان في المقطع القصير: "مرحبًا إسبانيا، خمنوا ما الذي سيحدث؟! أنا عائد لكم من جديد".

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ويملك النجم السويدي عقدًا مع فريقه الحالي لوس أنجلوس جلاكسي لا ينتهي سوى بنهاية العام الجاري، لكن اللاعب أنهى ارتباطه الرسمية مع الفريق بالفعل.

وكان زلاتان قد انضم لصفوف لوس أنجلوس جلاكسي في مارس ٢٠١٨ قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي وقدم مستويات طيبة في الدوري الأمريكي.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد ربطت النجم السويدي بالعودة لأوروبا في الفترة المقبلة عقب انتهاء تعاقده في الولايات المتحدة.