إبراهيموفيتش : مانشستر يونايتد يتحدثون أكثر من اللازم عن ماضيهم !

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عن رايه في التجربة التي قضاها في مانشستر يونايتد، والمشكلة التي يعاني منها النادي الإنجليزي.

زلاتان وصل إلى يونايتد في 2016 في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان، وقضى عامين داخل صفوف الفريق.

المهاجم العملاق فاز بكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي، قبل الرحيل بعدها إلى الدوري الأمريكي.

ماذا قال إبراهيموفيتش؟

لاعب ميلان الحالي قال لصحيفة "جارديان" البريطانية:"حظيت بتجربة رائعة في إنجلترا، مانشستر يونايتد فريق رائع وفزت معهم ببطولتين".

وأضاف:"هم يتحدثون كثيرًا عن الماضي بشكل أكثر من اللازم، عندما ذهبت إلى هناك قلت لهم إنني أركز على الحاضر فقط وأريد كتابة قصتي على طريقتي الخاصة".

وتابع:"عندما يكون لديك الكثير في الماضي يجب عليك فقط التركيز على اللحظة الحالية، وإلا وقتها ستحتاج الذهاب إلى المستشفى لعلاج رأسك وتنظيفها".

ماذا قال عن الدوري الإنجليزي؟

النجم السويدي أوضح:"الجودة تبدو مضخمة من الناحية الفنية، لكن البريمييرليج له صفات مختلفة من حيث السرعة والإيقاع، يمكنك أن تكون اللاعب الأفضل في العالم ولكن إذا لم تتمكن من التعامل مع هذه الوتيرة لن تنجح".

واستكمل:"في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا النواحي الفنية أفضل، لهذا السبب هناك الكثير من الجانب في إنجلترا لجلب المزيد من الجوانب التقنية لديهم".

ماهو الموقف الحالي في مانشستر يونايتد؟

النادي الإنجليزي قرر التخلي عن خدمات المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، بعد الخسارة الفادحة أمام واتفورد 4/1 يوم السبت الماضي.

مايكل كاريك قام باستلام المهمة بشكل مؤقت، وهناك بعض الأنباء حول قدوم ماوريسيو بوتشيتينو خلفًا لسولشاير، لكن الأمر يتعلق بمفاوضات باريس سان جيرمان مع زين الدين زيدان حسبما أكدت بعض التقارير الصحفية.

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